«Коммерсант»: экс-офицер ФСБ Фролов просил суд закрыть дело о мошенничестве

Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрий Фролов попросил прекратить уголовное преследование о мошенничестве на сумму 130 миллионов рублей за истечением срока давности.
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