«Полетит по Западной Украине»: в Киеве указали на чёткий сигнал провала переговоров

Уже с 9 сентября российские войска могут приступить к нанесению массированных ударов по Западной Украине.
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Достали эти договорняки
А что мешало ВС РФ бить по западенщине Укрорейха до 9 сентября ? Путин отменил удары по Куеву на 3 дня , а не по всему Укрорейху. Насчёт сюрпризов - пусть ЗЕ их ждёт сам , а какие это сюрпризы ,то он неслыханно удивиться.