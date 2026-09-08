10 вопросов педиатру о прививках от гриппа в 2026 году

Вместе с педиатром разбираем самое важное: сроки, противопоказания, подготовку и выбор вакцины фото: Suzi Media Production/Getty ImagesОсень — время, когда каждый родитель задается вопросом: делать ли ребенку прививку от гриппа? Вокруг вакцинации до сих пор много страхов и мифов, а информация в интернете часто противоречива.