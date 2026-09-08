Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

10 вопросов педиатру о прививках от гриппа в 2026 году

10 вопросов педиатру о прививках от гриппа в 2026 году

Вместе с педиатром разбираем самое важное: сроки, противопоказания, подготовку и выбор вакцины фото: Suzi Media Production/Getty ImagesОсень — время, когда каждый родитель задается вопросом: делать ли ребенку прививку от гриппа? Вокруг вакцинации до сих пор много страхов и мифов, а информация в интернете часто противоречива.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым