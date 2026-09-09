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ВС РФ начинают штурм Дружковки в ДНР

ВС РФ начинают штурм Дружковки в ДНР

Подразделения группировки войск «Южная» при поддержке расчетов беспилотных систем закрепились на окраинах Дружковки в Донецкой Народной Республике, сообщил заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем группировки с позывным «Артист».

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