ВС РФ начинают штурм Дружковки в ДНР

Подразделения группировки войск «Южная» при поддержке расчетов беспилотных систем закрепились на окраинах Дружковки в Донецкой Народной Республике, сообщил заместитель командира роты отдельного полка войск беспилотных систем группировки с позывным «Артист».
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