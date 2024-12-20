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Матвиенко рассказала Путину, как видит работу Совета по демографической политике

Матвиенко рассказала Путину, как видит работу Совета по демографической политике

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
На словах или на деле совфед будет поднимать вместе с госдумой рождаемость? На сколько планируете увеличить граждан России? Или только на словах вы способны заниматься этой проблемой?
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17 час.

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