Матвиенко рассказала Путину, как видит работу Совета по демографической политике

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
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