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«Сибирь» продлила братьев Климовичей до 2025 года. Фастовский назвал «целенаправленной ложью» информацию про 40 млн за 2 сезона

Новые соглашения с форвардами Иваном Климовичем и Егором Климовичем рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

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