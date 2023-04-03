Житель Новосибирской области сначала избил своего приятеля табуретом, а после убил его

Пьяная ссора закончилась поножовщиной по Новосибирском. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru. По данным Следственного комитета России 2 апреля потерпевший пришел в гости к своему приятелю — 32-летнему жителю села в Новосибирской области.