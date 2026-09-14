Более 6 км противопожарных лесных дорог привели в порядок в Чехове

В Чехове завершили реконструкцию 6,3 километра лесных дорог противопожарного назначения. Об итогах работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
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