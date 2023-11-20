Врач Зубова рассказала, как не пропустить гайморит, который маскируется под ОРВИ

Заложен нос, дышать им невозможно и ломит под глазами? Вы недавно простыли? Возможно, ОРВИ осложнилась гайморитом, если воспаление распространилось из носа на придаточные пазухи и вызвало скопление слизи.
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