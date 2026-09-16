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Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья

Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья

Наступление с плацдарма в районе Казачьей Лопани пойдет, скорее всего, не на юг на Золочев, хотя противник опасается этого и перебросил туда несколько подразделений 225-го штурмового полка.

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