Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Западу следует отдать киевскому режиму все свое вооружение и технику, поскольку в следующих конфликтах они им не потребуются.
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