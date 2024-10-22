Вертолет Ми-28НМ ВКС РФ ударил по опорнику ВСУ в курском приграничье

В пресс-службе Министерства Обороны Армии России проинформировали о том, что боевые вертолёты Ми-28НМ широко применяются на курском участке линии боевого соприкосновения для того, чтобы уничтожать перебравшуюся через границу пехоту и технику ВС киевского режима.
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