Вертолет Ми-28НМ ВКС РФ ударил по опорнику ВСУ в курском приграничье

В пресс-службе Министерства Обороны Армии России проинформировали о том, что боевые вертолёты Ми-28НМ широко применяются на курском участке линии боевого соприкосновения для того, чтобы уничтожать перебравшуюся через границу пехоту и технику ВС киевского режима.