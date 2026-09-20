МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. История всегда "отменяла" тех, кто исповедует аморальное человеконенавистничество, поэтому не вызывает сомнений, что так будет и в этот раз с Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым