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ТАСС

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Захарова не сомневается, что история "отменит" Зеленского

Захарова не сомневается, что история "отменит" Зеленского

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. История всегда "отменяла" тех, кто исповедует аморальное человеконенавистничество, поэтому не вызывает сомнений, что так будет и в этот раз с Владимиром Зеленским.

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