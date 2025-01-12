Беженцы рассказали о нанесении ракетных ударов по ДНР из поселка Шевченко

ТАСС: из освобожденного Россией поселка Шевченко били по Донецку из HIMARS Эвакуированные из Донецкой Народной Республики (ДНР) беженцы рассказали, что ракетные удары по территории ДНР, в том числе в марте 2022 года во время обстрела города, наносились из поселка Шевченко.