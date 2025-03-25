«Челночная дипломатия»: Лавров раскрыл подробности переговоров в Эр-Рияде

Перед переговорами в Эр-Рияде с участием России и США складывалось впечатление, что американская сторона намеревалась разместить представителей Москвы и Киева в отдельных помещениях для проведения челночной дипломатии и подготовки единого документа, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.