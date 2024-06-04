Украина заверила США, что понимает ограничения на удары по России: заявление Кирби

Вашингтон, 4 июня 2024 г. - Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина "понимает" условия, выдвинутые Соединенными Штатами для использования американского оружия против российских территорий.
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