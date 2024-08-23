Дьяков выступил с обвинениями в адрес Сулы после скандала в СДЕП

Почетный председатель бывшей Демократической партии Думитру Дьяков выступил с обвинениями в адрес лидера Социал-демократической европейской партии (СДЕП) Иона Сула после скандала в формировании, в результате которого Еремей Присяжнюк объявил о своей отставке с должности вице-президента и выхода из партии из-за того, что Валерий Плешка был выдвинут на кандидатом в президенты.