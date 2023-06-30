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Букмекерскую контору Джейка Пола оценили в 300 миллионов

Известный блогер, боксер и брат Логана Пола – Джейк Пол, продолжает искать дополнительных инвесторов для его букмекерской конторы Betr.

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