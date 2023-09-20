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«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время (Михаил Зислис)

«В самое ближайшее время «Трактор» должен объявить о подписании игрока из Северной Америки. Вероятность трансфера прямо сейчас очень большая, но еще не стопроцентная», – написал Михаил Зислис в телеграм-канале.

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