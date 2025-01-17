В программу ОМС с 2025 года включили 43 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о расширении программы обязательного медицинского страхования (ОМС) на 43 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи, включая операции на сердце, а также органосохраняющие операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии