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Осенью помогаю розам перейти в покой: 5 шагов, которые укрепят кусты перед холодами

Осенью помогаю розам перейти в покой: 5 шагов, которые укрепят кусты перед холодами

Осень знаменует собой переход от бурного летнего роста к периоду покоя для садовых роз. Правильный уход в это время закладывает основу для здорового цветения растения в следующем году, отмечает дзен-канал «Дачные истории».

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