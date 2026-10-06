Новак поручил усилить работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС

Активизировать работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС поручил вице-премьер России Александр Новак.
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