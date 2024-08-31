Отчет Ernst&Young: "94% институциональных инвесторов верят в блокчейн и криптовалюты"

Согласно отчету аудиторской компании Ernst & Young (EY), большинство крупных корпораций и юридических лиц рассматривают блокчейн, токенизацию и криптовалюты как перспективные направления и готовы вкладывать средства в цифровые активы.
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