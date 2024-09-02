Дочь сказала отцу, что побреет голову, когда он не купил ей хороший кондиционер для волос

Рождение и воспитание детей может быть довольно дорогим удовольствием, даже если вы бережливы. Это может стать настоящим шоком для родителей, но им придется смириться с тем, что расходы резко возрастут в областях, которые они, возможно, даже не рассматривали.
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