Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Дочь сказала отцу, что побреет голову, когда он не купил ей хороший кондиционер для волос

Дочь сказала отцу, что побреет голову, когда он не купил ей хороший кондиционер для волос

Рождение и воспитание детей может быть довольно дорогим удовольствием, даже если вы бережливы. Это может стать настоящим шоком для родителей, но им придется смириться с тем, что расходы резко возрастут в областях, которые они, возможно, даже не рассматривали.

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