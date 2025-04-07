Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Имперский Стяг Часть 1: Трамп подыгрывает Путину. Путин подыгрывает Трампу. Два мощных лидера понимают одно и то же.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...Игры в демократию или &quot;идите в суд&quot; плохо работают.&quot; Пора принимать ЭКСТРАординарные меры!!!
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19 час.
М
Мария
Походят на демонстрации и разойдутся. Трамп молодец. Он взялся сделать невозможное! Пока всё у него получается. Фантастически смелый человек!
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18 час.
юф
юра федулов
Для России исторически понятие &quot;вождь&quot; не пустой звук. И сегодня для РФ это тоже архиактуально. Поиграли в демократию, нагадили на всех углах и хватит.
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14 час.
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