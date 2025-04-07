Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Н Николай "...Игры в демократию или "идите в суд" плохо работают." Пора принимать ЭКСТРАординарные меры!!!

М Мария Походят на демонстрации и разойдутся. Трамп молодец. Он взялся сделать невозможное! Пока всё у него получается. Фантастически смелый человек!