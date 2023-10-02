Землю в старом центре Бийска хотели купить жители Воронежа, Вологды и Тольятти

Победил в аукционе бийчанин – он предложил наибольшую сумму за землю Бийчанин стал победителем аукциона на право аренды земельного участка в центре Бийска, на который претендовали жители из других городов, пишет "Бийский рабочий".
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