Фестиваль «Дружба народов» в Петербурге собрал более 600 участников из шести стран

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов - единство России», приуроченный к 80-летию Победы, собрал в Петербурге более 600 участников из 36 регионов РФ, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Германии и Черногории.