Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы за голосование.
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