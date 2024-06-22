Начальник УМВД России по Пензенской области и члены Общественного совета при региональном УМВД почтили память павших за Родину в Великой Отечественной войне

Почтить память героев, доблестно защищавших нашу Родину в Великой Отечественной войне, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая победный май 1945 года, у мемориала Воинской и трудовой славы собрались начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, члены Общественного совета при региональном ведомстве, представители органов исполнительной власти Пензенской области, а также жители города Пензы.