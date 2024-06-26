Анна Нетребко разводится с мужем после десяти лет брака

Иностранная пресса сообщает, что оперная певица Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов решили развестись. Знаменитая оперная пара Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о своем разводе после десяти лет совместной жизни.
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