Суд в Нижегородской области назначил 51-летнему мужчине 17 лет колонии строгого режима за то, что он застрелил из обреза двух приятелей после ссоры во время совместного распития спиртного.
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