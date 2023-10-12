Стало известно, где и как познакомилась «сладкая парочка» Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Инсайдер рассказал, что сблизило модель и актера. Брэдли Купер закрутит роман с Джиджи Хадид LEGION-MEDIAДжиджи Хадид не торопится форсировать отношения с Купером LEGION-MEDIAКогда в Сети только-только стало известно о начавшемся романе Брэдли Купера и Джиджи Хадид, многие недоумевали, что может быть общего у таких двух разных людей.