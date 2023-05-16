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Группа неизвестных совершила покушение на мэра одного из городов Эквадора

Группа неизвестных совершила покушение на мэра одного из городов Эквадора

Несколько человек напали на мэра города Дуран Луиса Чонильо в Эквадоре. Действия злоумышленников привели к смерти одного из охранников градоначальника, об этом сообщила местная полиция.

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