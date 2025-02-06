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В Asus пообещали исправить механизм, который зажевывал видеокарты в слотах PCIe,...

В Asus пообещали исправить механизм, который зажевывал видеокарты в слотах PCIe,...

В Asus пообещали исправить механизм, который зажевывал видеокарты в слотах PCIe, и выплатить компенсацииКитайский офис компании Asus более ответственно, по сравнению с американским, подошёл к решению вопроса с повреждением видеокарт её материнскими платами, оснащёнными специальным механизмом демонтажа PCIe Q-Release Slim.

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