Транспортные полицейские изъяли у жителя Новосибирска более 300 граммов синтетического наркотика «шоколад»

В ходе проверки оперативной информации о причастности 38-летнего жителя Новосибирска к незаконному обороту наркотических средств оперативные сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска задержали фигуранта с поличным после покупки крупной партии запрещенного вещества.
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