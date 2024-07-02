Транспортные полицейские изъяли у жителя Новосибирска более 300 граммов синтетического наркотика «шоколад»

В ходе проверки оперативной информации о причастности 38-летнего жителя Новосибирска к незаконному обороту наркотических средств оперативные сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска задержали фигуранта с поличным после покупки крупной партии запрещенного вещества.