Онлайн-приложение соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь

Онлайн-приложение соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощьНа сайте и в приложении Авито заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области.
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