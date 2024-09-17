На пожаре в Ферзиковском районе пострадал человек

Вечером в понедельник в Ферзиковском районе Калужской области жилой дом сгорел дотла. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 16 сентября в 21 час 31 минуту - в деревне Андроново огонь охватил деревянный частный дом.