В России будет создана база данных геолокации IP-адресов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) разработал проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов в России, которая должна повысить защищенность отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак.