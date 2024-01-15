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В России будет создана база данных геолокации IP-адресов

В России будет создана база данных геолокации IP-адресов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) разработал проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов в России, которая должна повысить защищенность отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак.

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