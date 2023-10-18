Иноагент Максим Галкин попал под суд: какое наказание грозит юмористу

С

Сергей

вы серьёзно, полтинник? это даже для меня , работяги, хуйня.. не пробовали обрубить заработки этой семейки в России, в том числе "серые" ? - это десятки миллионов за раз.., а вы бля со своим полтинником, дураки..или же - купленные..