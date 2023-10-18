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Иноагент Максим Галкин попал под суд: какое наказание грозит юмористу

Иноагент Максим Галкин попал под суд: какое наказание грозит юмористу

Сегодня стало известно о начале судебного процесса в отношении Максима Галкина*, который в России был признан иностранным агентом.

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Комментарии
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А
Анатолий
Мудаки, не смешите народ!
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15 час.
АП
Анатолий Поляков
Какой он в жопе юморист?! Ручная дрессированая Обезьянка Алки Пугачёвой,кривляка и плевака злобной зелёной слюной
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12 час.
С
Сергей
вы серьёзно, полтинник? это даже для меня , работяги, хуйня.. не пробовали обрубить заработки этой семейки в России, в том числе &quot;серые&quot; ? - это десятки миллионов за раз.., а вы бля со своим полтинником, дураки..или же - купленные..
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6 час.

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