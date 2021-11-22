Гинцбург назвал условие для окончания пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител. В настоящее время необходимо наращивать темпы вакцинации, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.
Пандемия COVID-19 закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител. В настоящее время необходимо наращивать темпы вакцинации, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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