Десерт из кофе за 5 минут. Так вкусно, что готовлю его каждые выходные

История кофейного мусса начинается в Европе, где он стал популярным десертом в начале XX века. Точное происхождение этого блюда неизвестно, но есть предположение, что его создали французские кондитеры, которые стремились создать воздушный и нежный десерт на основе кофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии