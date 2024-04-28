В связи с проведением соревнований «Десятка Пушкин Ран» будет ограничено движение транспорта в Московском районе

28 апреля до 11:30 Пресс-служба Комитета по транспорту сообщает, что в связи с проведением соревнований по легкой атлетике «Десятка Пушкин Ран» 28 апреля с нуля часов до 11:30 будет запрещена остановка транспорта на проспекте Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной, на проспекте Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной улицы, на Бассейной улице от Космонавтов до Юрия Гагарина и на Кузнецовской улице от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов.