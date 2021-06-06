Тем, кто мог соскучиться по Трампу

Было, что послушать за 1,5 часа его выступления. Вот что заявил Трамп: ● Утверждал, что демократы «разрушают страну» и «превратили Америку в прибежище для иностранных преступников» ● Заявил, что Китай и Россия «открыто насмехаются» над Байденом и что Байден допустил строительство «Северного потока 2», который Трамп, по его утверждению, остановил ● Обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что страны мира должны потребовать от Пекина «репарации» минимум на $10 трлн ● Приписал себе заслугу за окончание войн в Ираке, Афганистане, Сирии и даже в Сомали ● Вновь обвинил демократов в подтасовке выборов и отверг обвинения в свой адрес.