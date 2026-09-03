Новая технология позволяет извлекать топливо из лунного реголита

Чтобы лунный грунт естественным путем накопил достаточно летучих газов для промышленной добычи, ему требуется около пятнадцати тысяч лет непрерывного облучения солнечным ветром.
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