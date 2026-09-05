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Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война?

Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война?

Брюссель ищет засланных Кремлём «неуловимых мстителей» Константин Ольшанский Европа потрясена серией загадочных ЧП на объектах оборонки.

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Игорь Кузнецов

Ясно что будут попытки бездоказательно обвинить спецслужбы РФ в организации таких диверсионно-террористических атак на объекты в Европе. А если ещё будут жертвы...
Не совсем понятно что хотел автор выразить "столкнулась с жестким сопротивлением ключевых стран старой Европы"?
Германия явно "ключевая" страна Европы, но уже обвинила в подготовленном теракте РФ с дроном на аэродроме.
Нужно было бы написать "стран, которые выступают за объективное расследование с неопровержимыми доказательствами".
Конечно же не просто так опубликовали в широком доступе адреса заводов, можно ли это назвать провокацией для атак экстремистов или просто хотели "показать общественности" кто на деле поддерживает киевский режим изготовлением и поставкой дронов?