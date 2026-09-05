Европейские оружейные заводы и склады горят синим пламенем. Партизанская война?

Брюссель ищет засланных Кремлём «неуловимых мстителей» Константин Ольшанский Европа потрясена серией загадочных ЧП на объектах оборонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Как Сталин и Иван...
- Про «чуму» в Ирку...
- Про «чуму» в Ирку...
Это Господь карает садомистов за богоотступничество... Горящий куст может возникнуть абсолютно в любом месте...
Граждане европейцы, соблюдайте технику безопасности даже в туалете! Но если будет продолжать гореть, тогда ищите тов. Петрова и тов. Боширова
Ясно что будут попытки бездоказательно обвинить спецслужбы РФ в организации таких диверсионно-террористических атак на объекты в Европе. А если ещё будут жертвы...
Не совсем понятно что хотел автор выразить "столкнулась с жестким сопротивлением ключевых стран старой Европы"?
Германия явно "ключевая" страна Европы, но уже обвинила в подготовленном теракте РФ с дроном на аэродроме.
Нужно было бы написать "стран, которые выступают за объективное расследование с неопровержимыми доказательствами".
Конечно же не просто так опубликовали в широком доступе адреса заводов, можно ли это назвать провокацией для атак экстремистов или просто хотели "показать общественности" кто на деле поддерживает киевский режим изготовлением и поставкой дронов?
Война так война... сами установили такие правила...
Маловато будет.
Горите в аду. Сами его и создали😂
Гори, гори ясно! Однако, Европе больше Петровых и Бошировых, хороших и разных. И результативных...