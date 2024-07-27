Ирина-инженер-электрик по образованию, работала руководителем Центра карьеры, ушла с работы и открыла флористическую мастерскую: https://vk.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ирина-инженер-электрик по образованию, работала руководителем Центра карьеры, ушла с работы и открыла флористическую мастерскую: https://vk.