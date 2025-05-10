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Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении на нее «прислужников США»

Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении на нее «прислужников США»

Корейская Народная Демократическая Республика без колебаний поможет России, если на нее нападут «прислужники США», говорится в заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына, опубликованном 10 мая Центральным телеграфным агентством Кореи.

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