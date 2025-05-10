Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении на нее «прислужников США»

Корейская Народная Демократическая Республика без колебаний поможет России, если на нее нападут «прислужники США», говорится в заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына, опубликованном 10 мая Центральным телеграфным агентством Кореи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии