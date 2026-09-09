Встречай утро с «ДРУЗЬЯМИ» на Радио ЭНЕРДЖИ (NRG)!

К своему 20-летию радиостанция запустила новое утреннее шоу. Включил радио, а попал к друзьям! И вот ты уже не слушатель, а гость на уютном эфирном диване.
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