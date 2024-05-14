Семаглутид снижает вес, уменьшая проблемы с сердцем в течение как минимум четырех лет

На Европейском конгрессе по ожирению (European Congress on Obesity) этого года в Венеции, Италия (12-15 мая), представлены два исследования, основанные на знаковом исследовании «Семаглутид и сердечно-сосудистые последствия» (SELECT), проведенном той же международной группой авторов.
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