Семаглутид снижает вес, уменьшая проблемы с сердцем в течение как минимум четырех лет

На Европейском конгрессе по ожирению (European Congress on Obesity) этого года в Венеции, Италия (12-15 мая), представлены два исследования, основанные на знаковом исследовании «Семаглутид и сердечно-сосудистые последствия» (SELECT), проведенном той же международной группой авторов.