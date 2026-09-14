Financial Times: Усманов может быть исключён из санкционного списка

Хорватия и Италия поддержали исключение Алишера Усманова из санкционного списка, стремясь достичь компромисса до 15 сентября, сообщает Financial Times.
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